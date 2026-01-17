Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Σάββατο καταγράφηκε μια «πολύ μικρή αύξηση» της διαδικτυακής δραστηριότητας στη χώρα, έπειτα από οκταήμερο μπλακ άουτ στο ίντερνετ.

Όπως σημειώνει το Reuters, η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων 2.885 διαδηλωτές, καθώς κάτοικοι δήλωναν ότι η καταστολή φαίνεται να έχει προς το παρόν περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέες συλλήψεις.

Στην Τεχεράνη επικρατούσε περισσότερη ησυχία τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με αρκετούς κατοίκους με τους οποίους επικοινώνησε το Reuters.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, ωστόσο δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Οι κάτοικοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους για λόγους ασφαλείας.

Μερική αποκατάσταση του διαδικτύου μετά το μπλακ άουτ

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και γρήγορα εξελίχθηκαν σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιτήματα τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης στην Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ κορυφώθηκαν λόγω της εκτεταμένης βίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με ομάδες της αντιπολίτευσης και έναν Ιρανό αξιωματούχο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη χειρότερη εσωτερική αναταραχή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Τα δεδομένα δείχνουν μια πολύ μικρή αύξηση στη συνδεσιμότητα στο #Ιράν σήμερα το πρωί», ανέφερε στο X η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks, έπειτα από περίπου 200 ώρες διακοπής. Η συνδεσιμότητα παρέμενε περίπου στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων.

⚠️ Update: Metrics show a very slight rise in internet connectivity in #Iran this morning after the 200 hour mark. However, overall connectivity remains at ~2% of ordinary levels and there is no indication of a significant return. pic.twitter.com/evVey3NMjp — NetBlocks (@netblocks) January 17, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε για ορισμένους χρήστες, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA ανέφερε ότι επανενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία SMS.

Κάτοικος της πόλης Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, δήλωσε μέσω WhatsApp ότι διαπίστωσε την αποκατάσταση του διαδικτύου στις 4 π.μ. το Σάββατο.

Η Καράτζ ήταν μία από τις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα πιο σοβαρά επεισόδια βίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πέμπτη αποτέλεσε το αποκορύφωμα των ταραχών στην περιοχή.

Ορισμένοι Ιρανοί στο εξωτερικό ανέφεραν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με χρήστες στο Ιράν νωρίς το Σάββατο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει με «πολύ σκληρή δράση» σε περίπτωση εκτελέσεων διαδηλωτών, δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές ακύρωσαν μαζικές απαγχονίσεις.

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες απαγχονίσεις, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κυβέρνηση μετέδωσαν ότι αρκετοί «εγκέφαλοι» των ταραχών, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα με το όνομα Ναζανίν Μπαρανταράν, συνελήφθησαν έπειτα από «σύνθετες επιχειρήσεις πληροφοριών».

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Μπαρανταράν, που φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ράχα Παρχάμ για λογαριασμό του Ρεζά Παχλαβί, εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση των κινητοποιήσεων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες ή την ταυτότητά της.

Από την πλευρά του, ο Παχλαβί, μακροχρόνια μορφή της αντιπολίτευσης, έχει παρουσιαστεί ως πιθανός ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Φέρεται να χαίρει στήριξης από το Ισραήλ και έχει δηλώσει ότι θα επιδίωκε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ αν αναλάμβανε την εξουσία. Το 2023 επισκέφθηκε το Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους.