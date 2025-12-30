Οι μουλάδες χάνουν τον έλεγχο στο Ιράν - Μαζικές διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «θάνατος στον δικτάτορα» (vid)

Μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα σε όλο το Ιράν με κεντρικό σύνθημα «θάνατος στον δικτάτορα», καθώς οι πολίτες κατηγορούν τον Αλί Χαμενεΐ για την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με το Fox News, μεγάλο πλήθος διαδηλωτών πραγματοποίησε πορεία κατά μήκος της οδού Τζομχουρί (Δημοκρατίας), πριν κινηθεί προς γειτονικές περιοχές, μεταξύ αυτών η οδός Νασέρ Χοσρό και η Πλατεία Ιστανμπούλ στο κέντρο της Τεχεράνης.

Μάλιστα, εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά σήμερα στην Τεχεράνη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, εν μέσω των κυρώσεων που επιβάλλει η Δύση και της ταχείας υποτίμησης του εθνικού νομίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης.

Κεντρικά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας μετατράπηκαν σε εστίες έντασης, καθώς διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος ενεπλάκησαν σε οδομαχίες κοντά σε κυβερνητικά κτίρια και εμπορικές περιοχές.

Crowds in Tehran were heard chanting “Reza, Reza Pahlavi, this is the national slogan.” pic.twitter.com/SmH3CvComY — Open Source Intel (@Osint613) December 29, 2025

Αστυνομικές μονάδες έκαναν χρήση δακρυγόνων και γκλομπ για να διαλύσουν τα πλήθη στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο.

Οι διαδηλωτές απάντησαν με συνθήματα όπως «Ντροπή! Ντροπή!» και αντεπιτέθηκαν, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να υποχωρήσουν από αρκετές περιοχές.

Πρόσθετο οπτικό υλικό από τις περιοχές των παζαριών της Τεχεράνης έδειχνε πλήθη να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα», να καλούν τους εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους και να απαιτούν την αποχώρηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ στις φωνές του βίντεο αναφερόταν ότι επιχειρήσεις είχαν ήδη κλείσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Άλλα βίντεο κατέγραψαν διαδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων πλάνων που δείχνουν διαδηλωτές να επιτίθενται και να προκαλούν ζημιές στο αυτοκίνητο κληρικού που πρόσκειται στο καθεστώς.

FREE IRAN. Second day of nationwide strikes and protests against the Islamic Republic of Iran.Demonstrators are chanting “We don’t want spectators—join us,” “Death to the dictator,” “Reza Shah, bless your soul,” and more slogans against the mullahs. The Iranian people are fed up.… pic.twitter.com/EZ9O3ZQcPj — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) December 29, 2025

Σε άλλο βίντεο, δημοσιογράφος του Iran International περιέγραφε τα γεγονότα με υπότιτλους, μιλώντας για συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας καθώς η αναταραχή εξαπλωνόταν στην πρωτεύουσα.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, οι ταραχές είχαν επεκταθεί στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κεντρικές πλατείες και συγκρούστηκαν με δυνάμεις καταστολής, οι οποίες επενέβησαν με γκλομπ. Οι διαδηλωτές αντέδρασαν, καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν.

Το Iran International μετέδωσε επίσης ότι ο Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα πως έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσει συνομιλίες με εκπροσώπους των διαδηλωτών, στην πρώτη επίσημη αντίδρασή του στην αναταραχή.

Φοιτητές διαδηλώνουν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης επεκτείνεται στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος δήλωσε ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, τρίτη ημέρα αυτού του αυθόρμητου κινήματος, φοιτητές διαδήλωσαν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μετέδωσε το πρακτορείο Ilna, επικαλούμενο έναν δημοσιογράφο του. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν αυθόρμητα σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του Ισφαχάν.

Πομπέο: Το ιρανικό καθεστώς κατέστρεψε την οικονομία

Στο θέμα παρενέβη και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους, εν μέσω μιας καταρρέουσας οικονομίας, την οποία απέδωσε στον εξτρεμισμό και τη διαφθορά του καθεστώτος.

«Δεν προκαλεί καμία έκπληξη το ότι ο λαός του Ιράν κατεβαίνει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την κατάρρευση της οικονομίας», δήλωσε ο Πομπέο.

«Το ιρανικό καθεστώς κατέστρεψε αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ζωντανή και ευημερούσα χώρα με τον εξτρεμισμό και τη διαφθορά του».

Υπό κατάρρευση η ιρανική οικονομία

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας.

«Με απόφαση του προέδρου, ο Αμπντολνασέρ Χεματί θα οριστεί διοικητής της κεντρικής τράπεζας» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ένας εκπρόσωπος της προεδρίας. Ο Χεματί αναμένεται ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του την Τετάρτη.

Επιστρέφει έτσι στο προσκήνιο, αφού τον περασμένο Μάρτιο το Κοινοβούλιο τον καθαίρεσε από υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, εξαιτίας της μεγάλης υποτίμησης του ριάλ.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε αποφασισμένος να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, παρουσιάζοντας στο Κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση των μισθών κατά 20%, ποσοστό που είναι πάντως χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Δεκέμβριο έφτασε το 52% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το ποσοστό αυτό ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις αυξήσεις που παρατηρούνται στα είδη πρώτης ανάγκης.

Το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση έφθασε το 52,6% τον Δεκέμβριο, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 42,2%.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2019 είχαν ξεσπάσει διαδηλώσεις στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε μεγάλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε περίπου 100 πόλεις και δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.