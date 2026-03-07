Ιράν: Κάλεσμα του σιίτη κληρικού Μακαρέμ Σιραζί για την άμεση επιλογή ανώτατου ηγέτη

Ο κορυφαίος σιίτης κληρικός Μακαρέμ Σιραζί στο Ιράν απευθύνει κάλεσμα για την άμεση επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων του Ιράν, μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ.

Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν

Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης, όπως και σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αναπτύξουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το Σάββατο στο Μπαχρέιν, ενώ μήνυμα ασφαλείας εστάλη στα κινητά τηλέφωνα πολιτών στην Ντόχα του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, ενώ ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για ζημιές που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Νωρίτερα, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.