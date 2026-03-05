Το Ιράν χτύπησε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο

Ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στα βόρεια του Περσικού Κόλπου και σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ έχει πάρει φωτιά.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει το πέρασμα μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσαν οι IRGC.

Οι IRGC δήλωσαν επίσης νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης ότι το 19ο κύμα της επιχείρησης «True Promise 4» ξεκίνησε με μια συνδυασμένη επιχείρηση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών θέσεων στην περιοχή, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Press TV.

