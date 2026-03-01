Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ (vid)
AP Photo

Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ (vid)

01/03/2026 • 21:46
Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της αμερικανικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία χτυπήθηκε κατά τα φαινόμενα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού. Οι φλόγες υψώνονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.

Η βάση είχε γίνει στόχος επιθέσεων και το 2020, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα έτη, αλλά αυτή τη φορά η επίθεση φαίνεται μεγαλύτερης κλίμακας.

