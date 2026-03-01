Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ (vid)

Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της αμερικανικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία χτυπήθηκε κατά τα φαινόμενα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

🇺🇸/🇮🇶/🇮🇷 NEW: The U.S. base in Erbil, Iraqi Kurdistan, after being targeted by Iranian ballistic missiles and Iraqi Resistance drones#Iran pic.twitter.com/KMwV8F3mHF — TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 1, 2026

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού. Οι φλόγες υψώνονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.

Η βάση είχε γίνει στόχος επιθέσεων και το 2020, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα έτη, αλλά αυτή τη φορά η επίθεση φαίνεται μεγαλύτερης κλίμακας.