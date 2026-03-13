Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν φυσικό αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.

Επίσης ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο αφού διέπλευσε το Στενό του Χορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.