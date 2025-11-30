Ιράν: Επαφές με Σαουδική Αραβία και Τουρκία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Σαούντ μπιν Μοχάμεντ Αλ-Σάτι, θα μεταβεί στην Τεχεράνη για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία.

Στην ανακοίνωση δεν γινόταν λόγος για συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης, αλλά σημειωνόταν ότι ο Αλ-Σάτι αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί.

Ξεχωριστά, το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί την Τεχεράνη την Κυριακή.