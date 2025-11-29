Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς κουρδικές περιοχές του Ιράκ
(AP Photo/Vahid Salemi)
(AP Photo/Vahid Salemi)
Jerusalem Post

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς κουρδικές περιοχές του Ιράκ

29/11/2025 • 22:58
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
29/11/2025 • 22:58
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς την περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε επίθεση ενώ η αναφορά έρχεται λίγες μέρες μετά από επίθεση με drone σε σημαντική εγκατάσταση φυσικού αερίου και ενέργειας, που προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Αναφορές για βαλιστικούς πυραύλους παρά τους δεσμούς Ιράν-Ιράκ

Τον προηγούμενο μήνα αναφέρθηκε ότι ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) και η Μοσάντ προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση απειλών κατά του Ισραήλ από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, σύμφωνα με πηγές της Στρατιωτικής Διοίκησης Βορείου Τομέα, όπως επικαλέστηκε το Walla. Η αναφορά ανέφερε επίσης ότι ο διοικητής της Φρουράς Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Εσμάιλ Κανί, επισκέφθηκε το Ιράκ και συναντήθηκε με ανώτατους ηγέτες των πολιτοφυλακών.

Τον Ιανουάριο φέτος, ο Ιρακινός Πρόεδρος Αμπντουλ Λατίφ Ρασίντ τόνισε τους δεσμούς με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι: «Το Ιράν είναι ένας σημαντικός και μεγάλος γείτονας για το Ιράκ… Το Ιράκ δεν μπορεί να αγνοήσει το Ιράν, και το Ιράν δεν μπορεί να αγνοήσει το Ιράκ».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΝ
ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ

Διαβάστε Περισσότερα