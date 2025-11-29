Jerusalem Post

Βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς την περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε επίθεση ενώ η αναφορά έρχεται λίγες μέρες μετά από επίθεση με drone σε σημαντική εγκατάσταση φυσικού αερίου και ενέργειας, που προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Αναφορές για βαλιστικούς πυραύλους παρά τους δεσμούς Ιράν-Ιράκ

Τον προηγούμενο μήνα αναφέρθηκε ότι ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) και η Μοσάντ προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση απειλών κατά του Ισραήλ από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, σύμφωνα με πηγές της Στρατιωτικής Διοίκησης Βορείου Τομέα, όπως επικαλέστηκε το Walla. Η αναφορά ανέφερε επίσης ότι ο διοικητής της Φρουράς Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Εσμάιλ Κανί, επισκέφθηκε το Ιράκ και συναντήθηκε με ανώτατους ηγέτες των πολιτοφυλακών.

Τον Ιανουάριο φέτος, ο Ιρακινός Πρόεδρος Αμπντουλ Λατίφ Ρασίντ τόνισε τους δεσμούς με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι: «Το Ιράν είναι ένας σημαντικός και μεγάλος γείτονας για το Ιράκ… Το Ιράκ δεν μπορεί να αγνοήσει το Ιράν, και το Ιράν δεν μπορεί να αγνοήσει το Ιράκ».