Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν ένα άνδρα που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ταυτοποιώντας τον νεκρό ως τον Μπαμπάκ Σαχμπάζι.

Το Reuters σημείωσε πως η Τεχεράνη έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που έχουν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον εννέα θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σαμπάζι είχε συνεργαστεί με τον Εσμάιελ Φεκρί, έναν άλλο καταδικασθέντα που εκτελέστηκε τον Ιούνιο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ από τις αρχές του 2022.

Ο Σαμπάζι κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως εργολάβος εγκατάστασης συσκευών ψύξης για να συλλέξει πληροφορίες από ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως αίθουσες διακομιστών, καθώς και κέντρα που συνδέονται με τον στρατό και τον μηχανισμό ασφαλείας.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου είχε υποβάλει αίτηση έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε το αίτημα.