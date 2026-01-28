Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα με την κατηγορία κατασκοπειάς για το Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε την Τετάρτη έναν άνδρα που κατηγορείτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό δικαστικό μέσο ενημέρωσης Mizan, το οποίο τον ονόμασε Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαείλιπουρ.

Εμπλεκόμενο σε έναν δεκαετή σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορεί για συνδέσεις με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και για διευκόλυνση των επιχειρήσεών τους στη χώρα.

«Ο Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαείλιπουρ, ο οποίος συνελήφθη στις 29 Απριλίου 2025, απαγχονίστηκε για το έγκλημα της κατασκοπείας και της συνεργασίας με τις μυστικές υπηρεσίες μιας εχθρικής χώρας (Moσάντ) μέσω της μεταφοράς απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών, αφού η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και μέσω νομικών διαδικασιών», ανέφερε το Mizan.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά από πέρυσι, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025, όταν ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.