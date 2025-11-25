Ιράν: Δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα που καταδικάσθηκε για το βιασμό δύο γυναικών

Το Ιράν προχώρησε σήμερα στη δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα που είχε καταδικασθεί για το βιασμό δύο γυναικών στη βόρεια επαρχία Σεμνάν, ανακοινώθηκε από τη δικαστική εξουσία.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου και η ημερομηνία της καταδίκης του δεν διευκρινίσθηκαν, εκτελέσθηκε στην πόλη Μπαστάμ αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ετυμηγορία, μετέδωσε το επίσημο μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής δικαστικής εξουσίας Μοχαμάντ Ακμπαρί, τον οποίο επικαλείται το Mizan, ο εκτελεσθείς «είχε εξαπατήσει δύο γυναίκες», τις οποίες βίασε «ασκώντας βία και δι' εξαναγκασμού». Είχε επίσης χρησιμοποιήσει «εκφοβισμό και απειλές» για να φοβηθούν τα θύματα ότι θα στιγματισθεί η φήμη τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία εκτελεί δι' απαγχονισμού τις περισσότερες θανατικές καταδίκες, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως τη Διεθνή Αμνηστία.

Η χώρα πραγματοποιεί εν γένει τις εκτελέσεις μέσα στις φυλακές, όμως πριν από δύο εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει δημόσιο απαγχονισμό ενός άνδρα καταδικασμένου για φόνο.

Το Ιράν εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους σε εννέα μήνες

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο από την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Hengaw.

Συγκεκριμένα, η Hengaw αναφέρει ότι 404 από τις εκτελέσεις έγιναν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξεως του 40% από την έναρξη του πολέμου «σηματοδοτώντας την υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της οργάνωσης.

«Ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», προστίθεται στο δελτίο.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ήδη καταγράψει 841 εκτελέσεις από την αρχή του έτους, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια απότομη αύξηση στις εκτελέσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, υπήρξαν τουλάχιστον 975 εκτελέσεις στο Ιράν το 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι ο αριθμός των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος θα μπορούσε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει εδώ και καιρό την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν εκτελέσεις για να εκφοβίσουν τους διαφωνούντες.

Το Ισραήλ και το Ιράν αναμετρήθηκαν σε έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ισραηλινές και οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν βασικές ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον οκτώ άνδρες που κατηγορούνται για κατασκοπεία έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τότε, λένε ακτιβιστές.