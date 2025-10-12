Το Ιράν δηλώνει ότι προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο - Δεν επιβεβαιώνει εάν θα συμμετάσχει
12/10/2025
Tο Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι έλαβε πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που θα διεξαχθεί αύριο, Δευτέρα, στην Αίγυπτο, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, «ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο πρόεδρος (Μασούντ Πεζεσκιάν) την απέρριψε και η πρόσκληση απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών», πρόσθεσε το IRNA, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αραγτσί πρέπει τώρα να αποφασίσει.

