Ιράν: Δεν θα πραγματοποιηθούν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο - Στο τραπέζι η στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα πλήξει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης από την Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης εν μέσω της αιματηρής καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει για το Ιράν την Πέμπτη, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κομβικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, λόγω της αυξημένης έντασης.

«Όλα τα σήματα δείχνουν ότι μια αμερικανική επίθεση είναι επικείμενη, αλλά έτσι λειτουργεί και αυτή η κυβέρνηση, για να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση. Η απρόβλεπτη στάση αποτελεί μέρος της στρατηγικής», δήλωσε αργότερα την Τετάρτη στο Reuters δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Στον Λευκό Οίκο, ωστόσο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τηρεί στάση αναμονής απέναντι στην κρίση.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει ενημερωθεί πως οι δολοφονίες στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων από την ιρανική κυβέρνηση έχουν μειωθεί και ότι πιστεύει πως προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις.

Ερωτηθείς ποιος τον ενημέρωσε ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά».

Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, λέγοντας ότι «θα παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία», πριν προσθέσει ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει μια «πολύ καλή δήλωση» από το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο» από πλευράς Ιράν για απαγχονισμούς, σε ερώτηση σχετικά με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για απαγχονισμούς», είπε ο υπουργός σε συνέντευξή του στο Fox News, στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier». «Οι απαγχονισμοί αποκλείονται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights Society, οι απαγχονισμοί είναι συνηθισμένοι στις ιρανικές φυλακές.

Το Ιράν ξανανοίγει τον εναέριο χώρο του

Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, αφού τον έκλεισε για σχεδόν πέντε ώρες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι ιρανικά αντίποινα, κάτι που ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις.

Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με NOTAM που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε πέντε πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν.

Πριν από μια εβδομάδα, τις ώρες που έκλεισε ο εναέριος χώρος ίπταντο δεκάδες αεροσκάφη, παρατήρησε η ίδια πηγή.

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ανακοινώθηκε καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μη δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, ανακοίνωσε πως κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν. Η Air India ανέφερε πως τα δικά της αεροσκάφη παρακάμπτουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ως και ακυρώσεις.

Αεροσκάφος της ρωσικής Aeroflot που κατευθυνόταν στην Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

Νωρίτερα, οι αρχές της Γερμανίας εξέδωσαν νέα οδηγία, προειδοποιώντας τους γερμανικούς αερομεταφορείς να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, μετά την ανακοίνωση του ομίλου Lufthansa --ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways--κατά την οποία αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει ήδη σε όλα τα εμπορικά αεροσκάφη την είσοδο στον εναέριο χώρο του Ιράν και δεν εκτελούνται απευθείας πτήσεις από τη μια χώρα στην άλλη.

Ασαφής παραμένει ο χρόνος της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αν και το εύρος και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν ασαφή.

Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ —τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή— πραγματοποιούνται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε μέρος του προσωπικού δόθηκε εντολή να αποχωρήσει από τη βάση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσα ενδείξεις μαζικής μεταφοράς στρατευμάτων σε στάδιο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως είχε συμβεί λίγες ώρες πριν από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα πέρυσι.

Η Βρετανία αποσύρει επίσης μέρος του προσωπικού της από αεροπορική βάση στο Κατάρ ενόψει ενδεχόμενων αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε η εφημερίδα The I Paper. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχε άμεσο σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου έχουν αναφερθεί χιλιάδες νεκροί στην καταστολή της αναταραχής κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεπερνά τους 2.600.

«Το Ιράν δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιας κλίμακας καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκανε λόγο για «τη βίαιη καταστολή χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Το Ιράν ζητά από περιφερειακά κράτη να αποτρέψουν την αμερικανική επέμβαση

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά επί ημέρες με επέμβαση στο Ιράν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, δεσμεύτηκε για «πολύ ισχυρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. Παράλληλα, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να καταλάβουν θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει περιφερειακές χώρες, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν, είπε.

Οι απευθείας επαφές μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης στην Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και της έδρας του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.