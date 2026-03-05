Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν μετά την επίθεση με drone

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε ότι η χώρα στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το έδαφός του στο Ναχιτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου αεροδρομίου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει βάλει στο στόχαστρο τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γαριμπαμπάντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν θέτουμε στο στόχαστρο τις γειτονικές μας χώρες».

Είπε ότι «η πολιτική του Ιράν είναι μόνο να χτυπά τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σημειώνεται, ότι το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.