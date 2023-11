Το Ιράν αρνείται ότι εμπλέκεται στην κατάληψη του πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν διέψευσε τη Δευτέρα τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται στην κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου βρετανικής ιδιοκτησίας και ιαπωνικής διαχείρισης στη νότια Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Κανάανι, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

O Ν. Κανάανι επισήμανε ότι οι «ομάδες αντίστασης» δρουν ανεξάρτητα και ότι οι ισραηλινοί ισχυρισμοί αποσκοπούν στο να αποσπάσουν την προσοχή από την «ανεπανόρθωτη ήττα» του Ισραήλ στη μάχη του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Κυριακή, το Ισραήλ δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «ιρανική τρομοκρατική ενέργεια» με συνέπειες για τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια.

This is another act of Iranian terrorism and constitutes a leap forward in Iran's aggression against the citizens of the free world, with international consequences regarding the security of the global shipping lanes.