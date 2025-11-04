Το Ιράν απελευθέρωσε δύο Γάλλους υπηκόους που ήταν φυλακισμένοι εκεί για περισσότερα από τρία χρόνια, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη, σε μια ανταλλαγή με έναν Ιρανό φοιτητή που είχε αποφυλακιστεί υπό όρους τον Οκτώβριο.

Η Σεσίλ Κολέρ και ο σύντροφός της Ζακ Παρί, που ήταν κρατούμενοι από το 2022, «έχουν βγει από τη φυλακή Εβίν και βρίσκονται καθ' οδόν προς τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Χαιρετίζω αυτό το πρώτο βήμα. Ο διάλογος συνεχίζεται για να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε αργότερα στο X ότι η Κοχλερ και ο Παρίς είναι πλέον «ασφαλείς» στη γαλλική πρεσβεία «εν όψει της τελικής αποφυλάκισής τους».

Η Κοχλερ και ο Παρίς ήταν μεταξύ των δεκάδων αλλοδαπών και διπλών υπηκόων που κρατούνταν από την Ισλαμική Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, συχνά με κατηγορίες που σχετίζονταν με κατασκοπεία. Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι οι κατηγορίες εναντίον των Κόλερ και Παρίς ήταν αβάσιμες.

Η απελευθέρωσή τους έθεσε τέλος σε χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών για τους Γάλλους πολίτες που κρατούνται στο Ιράν – έως και επτά από το 2022.

Η Γαλλία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ιράν για κρατική ομηρία και αυθαίρετη κράτηση των υπηκόων της σε συνθήκες που μοιάζουν με βασανιστήρια. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί την κατηγορία.

Οι πιθανότητες απελευθέρωσης των Κόλερ και Παρίς φάνηκαν να αυξάνονται μετά τη σύλληψη από τη Γαλλία της Μαχντί Εσφαντιάρι, μιας φοιτήτριας που ζούσε στην πόλη της Λυών, νωρίτερα φέτος, για αντι-ισραηλινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απελευθερώθηκε υπό όρους στα τέλη Οκτωβρίου.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τότε ότι ένας αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Εσφαντιάρι ετοιμαζόταν για ανταλλαγή κρατουμένων.