Ιράν: Απειλεί τις ΗΠΑ με «σκληρή απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης σε οποιαδήποτε επιθετικότητα θα είναι «σκληρή».

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 30, 2025

«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε οποιαδήποτε τυραννική επιθετικότητα θα είναι σκληρή και λυπηρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανό χτύπημα αν συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα εάν η Τεχεράνη επανεκινήσσει την ανοικοδόμηση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Από τη μεριά του, το Κρεμλίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από την κλιμάκωση της έντασης σχετικά με το Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει ένα ακόμη μαζικό πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν βήματα για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Μόσχα συνεχίζει να αναπτύσσει εποικοδομητικές σχέσεις με το Ιράν, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εκτόνωση των εντάσεων στην περιοχή, τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.