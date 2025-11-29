Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 λόγω άρνησης χορήγησης βίζας

Το Ιράν προτίθεται να μποϊκοτάρει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θεωρήσεων εισόδου που χορηγήθηκαν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tehran Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν θεωρήσεις μόνο σε τέσσερα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας, ενώ τα αιτήματα για τρεις επιπλέον θεωρήσεις απορρίφθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μίας για τον πρόεδρο της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFIRI), Μεχντί Τάζ.

«Έχουμε ενημερώσει τη FIFA ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό και ότι τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας δεν θα συμμετάσχουν στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της FFIRI, Μεχντί Αλάβι, σύμφωνα με την αναφορά.

Ο Αλάβι ανέφερε ότι η ομοσπονδία βρίσκεται σε επικοινωνία με τη FIFA, προσπαθώντας να επιλύσει την κατάσταση.

Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, D.C.

Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο 48 ομάδων θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 στάδια, εκ των οποίων τρία στο Μεξικό και δύο στον Καναδά.

Η κλήρωση θα κατατάξει τις ομάδες σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των νοκ-άουτ.

Το Ιράν έχει εξασφαλίσει θέση στο τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και στη συνολικά έβδομη εμφάνισή του.