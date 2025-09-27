Ιράν: Ανακάλεσε πρεσβευτές σε Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία για διαβουλεύσεις

Το Ιράν κάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τους πρεσβευτές του στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ πλησιάζει η επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις τρεις αυτές χώρες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Μετά την «ανεύθυνη ενέργεια» τριών ευρωπαϊκών χωρών να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι «πρεσβευτές του Ιράν στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακλήθηκαν στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποτυχία των ρωσικών και κινεζικών πιέσεων την Παρασκευή για καθυστέρηση της αναβίωσης των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού μόνο τέσσερις χώρες υποστήριξαν το σχέδιο ψηφίσματός τους, ανοίγοντας την πόρτα για την επαναφορά των κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters