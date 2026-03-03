Ιράκ: Θα μειώσει την παραγωγή πετρελαίου εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράκ θα αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε μερικές ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα μέσω του Στενού του Ορμούζ για να φτάσουν στα λιμάνια φόρτωσης, δήλωσαν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι σήμερα στο Reuters.

Το Ιράκ μείωσε από σήμερα την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που προκλήθηκαν από την ακινητοποίηση των δεξαμενοπλοίων στο Στενό του Ορμούζ έχουν φθάσει την αποθήκευση πετρελαίου σε κρίσιμα επίπεδα στα νότια λιμάνια του Ιράκ, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.