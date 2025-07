Ιράκ: Αγγίζουν τους 60 οι νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο (vid)

Μια τεράστια πυρκαγιά σε ένα mall στην πόλη αλ-Κουτ στο ανατολικό Ιράκ έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων και την εξαφάνιση 11 άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στις αρχές της Πέμπτης οι υγειονομικές αρχές της πόλης και δύο αστυνομικές πηγές στο Reuters.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να κατακαίνε ένα πενταώροφο κτίριο στο αλ-Κουτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

#BREAKING Fifty people were killed in a massive fire in a hypermarket in al-Kut city in eastern Iraq

