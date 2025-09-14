Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών

Η Ελλάδα μέσω επιστολής της στον ΟΗΕ στις 03/09 απαντά στην αντίστοιχη της Λιβύης που είχε κοινοποιηθεί στα Ηνωμένη Έθνη στις 27/05, απορρίπτοντας πλήρως τις αιτιάσεις της Τρίπολης εις βάρος της Ελλάδος επί τη βάσει του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου, το οποίο απορρίπτει πλήρως η Αθήνα.

Η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» της Λιβύης ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης, ενώ αμφισβητείτο η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η επιστολή απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις της Τρίπολης και κινείται στο πνεύμα της ελληνικής ρηματικής διακοίνωσης που κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου, ως απάντηση της αντίστοιχης λιβυκής στα Ηνωμένα Έθνη.

Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο «αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών»

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών και επιχειρεί να αλλοιώσει τη γεωγραφία στην Ανατολική Μεσόγειο». Θυμίζει δε το προφανές ότι Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Επισημαίνει ότι η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου «συνήφθη μεταξύ κρατών με αντικείμενες ακτές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Η Αθήνα απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη μέση γραμμή «μεταξύ των κύριων ακτών (σ.σ. υπονοεί ηπειρωτικών ακτών, αγνοώντας τα νησιά) της Λιβύης και της Ελλάδας»: «Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης, το οποίο αποτυπώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο, όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλη χερσαία επικράτεια. Συνεπώς, κάθε μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πρέπει να χαράσσεται με αναφορά σε σημεία βάσης στα σχετικά ελληνικά νησιά».

Επιπλέον η Ελλάδα απορρίπτει και την χάραξη των εξωτερικών ορίων της λιβυκής ΑΟΖ, όπως κατατέθηκαν στον ΟΗΕ την 27η Μαΐου, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν αμφισβητούμενες γραμμές βάσης, ενώ - επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της - δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβυκή πλευρά για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σημειώνεται, ότι την Τετάρτη, ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον ασκούντα χρέη υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Δείτε την απάντηση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Λιβύης: