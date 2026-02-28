Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Στρατιωτικά αεροσκάφη και πύραυλοι έγινε αντιληπτό ότι πετούσαν στον ιρακινό εναέριο χώρο, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και στρατιωτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι δυνάμεις μας εντόπισαν πολεμικά αεροσκάφη προερχόμενα από το Ισραήλ που διέσχισαν τον (ιρακινό) εναέριο χώρο» περνώντας «πάνω από τη Βαγδάτη» και άλλες επαρχίες, δήλωσε πηγή του AFP στον στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας πως θεάθηκαν επίσης πύραυλοι κρουζ που πέταγαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την επαρχία Κιρκούκ.

«Είδαμε πολλούς πυραύλους να πετούν σε χαμηλό ύψος» κοντά στην Ντακούκ, στην επαρχία Κιρκούκ, είπαν δυο αυτόπτες μάρτυρες. Στρατιώτης στη Ραμάντι, στο δυτικό Ιράκ, είπε επίσης ότι είδε στρατιωτικά αεροσκάφη να ίπτανται στην περιοχή.