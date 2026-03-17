Ιράκ: Εκρήξεις στη Βαγδάτη - Στόχος επίθεσης ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ (vids)

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τη Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ενώ αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε επίθεση με drones και ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Σε ένα εστιατόριο της Βαγδάτης, όπου οι πελάτες παρέμειναν ατάραχοι παρά τις εκρήξεις, αυτόπτης μάρτυρας αφηγήθηκε στο AFP ότι είδε εκρήξεις στον ουρανό κατά την αναχαίτιση βλημάτων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια γυναίκα ανέφερε ότι είδε από το μπαλκόνι της πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας. Ο αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή εξαιτίας της επιδρομής drone.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος επίθεσης με drones και ρουκέτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ έχει εμπλακεί σε μια σύρραξη που ήθελε να αποφύγει πάση θυσία. Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Το προηγούμενο 24ωρο, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε δύο φορές στο στόχαστρο, ενώ ένα drone συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.