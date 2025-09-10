Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

Απελευθερώθηκε ύστερα από δυόμισι χρόνια αιχμαλωσίας η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, η οποία είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023 από σιιτική πολιτοφυλακή στο Ιράκ, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά της φοιτήτριας.

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Πρίνστον είχε γνωστοποιήσει πως η Τσούρκοφ βρισκόταν στο Ιράκ «διεξάγοντας έρευνα σχετικά με το θέμα της διδακτορικής διατριβής της» όταν έπεσε θύμα απαγωγής.

Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social πως η Τσούρκοφ «είναι πλέον ασφαλής στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ, αφού βασανίστηκε επί πολλούς μήνες».

Την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ επιβεβαίωσε ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Global Reach, που καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στο εξωτερικό, γνωστοποίησε πως η Τσούρκοφ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Η Έμα Τσούρκοφ, αδερφή της Ελίζαμπεθ, ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας την κυβέρνηση Τραμπ που συνέβαλε στην απελευθέρωσή της. «Ανυπομονούμε να δούμε την Ελίζαμπεθ και να της προσφέρουμε όλη την αγάπη που περιμέναμε να μοιραστούμε εδώ και 903 ημέρες», δήλωσε.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, η οικογένεια της Τσούρκοφ προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο να υποστηρίξει προσπάθειες για την απελευθέρωσή της, όμως αξιωματούχοι έλεγαν τότε πως δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά, επειδή δεν είχε αμερικανική υπηκοότητα.

Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει διαπραγματευτή ομήρων στο Ιράκ, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Βαγδάτη για την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.