ΗΠΑ: Υπουργική εντολή αναστολής της παροχής βίζας μέσω λοταρίας

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ζήτησε την Παρασκευή «την άμεση αναστολή» του προγράμματος παροχής βίζας μέσω λοταρίας, μέσω του οποίου είχε λάβει άδεια παραμονής στις ΗΠΑ ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

«Ο Κλαούντιο Μανουέλ Νέβες Βαλέντε, ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown, εισήλθε στις ΗΠΑ το 2017 χάρη στο πρόγραμμα Diversity Visa Lottery (DV1)και έλαβε πράσινη κάρτα. Το φρικτό αυτό πρόσωπο δεν θα έπρεπε να έχει ποτέ λάβει άδεια να εισέλθει στη χώρα μας», έγραψε η Νόεμ στο Χ ζητώντας την αναστολή του προγράμματος.

«Δίνω αμέσως εντολή στην υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) να αναστείλει το πρόγραμμα DV1 προκειμένου να μην πέσουν και άλλοι Αμερικανοί θύματα αυτού του καταστροφικού προγράμματος», τόνισε η Νόεμ.

Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε πορτογαλικής καταγωγής, που φέρεται να σκότωσε δύο φοιτητές στο πανεπιστήμιο Μπράουν αλλά και έναν καθηγητή του MIΤ, εντοπίστηκε νεκρός, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ η αστυνομία του Πρόβιντενς, της πόλης όπου βρίσκεται το Brown.

Το σύστημα παροχής βίζας μέσω λοταρίας ξεκίνησε το 1990 και επιτρέπει την παροχή άδειας παραμονής στις ΗΠΑ σε περίπου 50.000 ανθρώπους ετησίως με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και την καταγωγή.

Πριν τη χορήγηση της βίζας αυτής, όσοι κληρώνονται υποβάλλονται σε εξέταση και συνέντευξη.