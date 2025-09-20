ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προειδοποιεί τις «πολιτείες-καταφύγια» να βοηθήσουν στις απελάσεις εγκληματιών μεταναστών

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security) προειδοποίησε το Σάββατο την Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη και το Ιλινόι, τις λεγόμενες πολιτείες-καταφύγια (sanctuary states), να συνεργαστούν με την κυβέρνηση στην απέλαση παράνομων μεταναστών που αποφυλακίζονται μετά την έκτιση ποινών για εγκλήματα.

Σε δήλωσή της, η υφυπουργός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν (Tricia McLaughlin), ανέφερε ότι το υπουργείο έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα επιστολές στους Δημοκρατικούς εισαγγελείς των τριών πολιτειών, ζητώντας τη συνεργασία τους με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την κράτηση εγκληματιών παράνομων μεταναστών.

Το Ιλινόι και η Νέα Υόρκη αρνήθηκαν να ενημερώσουν την ICE όταν παράνομοι μετανάστες με ποινικό μητρώο αποφυλακίζονται, ώστε να μεταφερθούν στην ICE για απέλαση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικανός, ξεκίνησε μια επιθετική εκστρατεία επιβολής του νόμου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, στέλνοντας ενισχύσεις στα νότια σύνορα και δεσμευόμενος να απελάσει εκατομμύρια παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ.

«Αυτές οι επικίνδυνες πολιτικές των πολιτειών-καταφυγίων, που συχνά συνδυάζονται με την κατάργηση της εγγύησης για σοβαρά εγκλήματα, επιτρέπουν σε εγκληματίες παράνομους μετανάστες να επιστρέφουν στις αμερικανικές κοινότητες, απειλώντας τις ζωές και την ευημερία του αμερικανικού λαού», δήλωσε η ΜακΛάφλιν.

Η ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι η ICE έστειλε την Παρασκευή επιστολές παρακολούθησης (follow-up letters) στις τρεις πολιτείες, ενημερώνοντάς τες ότι η υπηρεσία θα ζητήσει βοήθεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους ομοσπονδιακούς εταίρους για να διασφαλίσει τη συνεργασία των πολιτειών.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Ιλινόι αρνήθηκε να παραλάβει την επιστολή, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές των πολιτειών-καταφυγίων έχουν εμποδίσει την ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να εφαρμόζει τη μεταναστευτική νομοθεσία.

Η ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει συλλάβει μέχρι στιγμής πάνω από 400.000 παράνομους μετανάστες, εκ των οποίων το 70% που συνελήφθη από την ICE είχε ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες.