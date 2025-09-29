Το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ προετοιμάζεται για αυτό που θα ισοδυναμούσε με αποκλεισμό ειδήσεων και δεδομένων, σε περίπτωση shutdown.

Σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, το υπουργείο ανέφερε ότι εξετάζει τρόπους «να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας μπορούν να πραγματοποιήσουν μια τακτική αναστολή προγραμμάτων και λειτουργιών σε περίπτωση διακοπής, ενώ θα συνεχιστούν μόνο οι περιορισμένες δραστηριότητες που επιτρέπεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της διακοπής».

Παρόλο που το πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργείου καλύπτει πολλούς τομείς, η επίδραση στη δημοσίευση δεδομένων θα είναι πιεστική για τους επενδυτές. Το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS), έχει προγραμματίσει αρκετές σημαντικές εκθέσεις που θα δώσουν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και θα καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πριν από την επόμενη συνεδρίασή τους τον Οκτώβριο.

«Το BLS θα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες», αναφέρεται στο 73σέλιδο σχέδιο. «Οικονομικά δεδομένα που είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα δημοσιευτούν».

Μεταξύ των σημαντικών επικείμενων εκθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν, την Παρασκευή το BLS πρόκειται να δημοσιεύσει την μηνιαία έκθεση για τη μη αγροτική απασχόληση, σε μια περίοδο που η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά. Το υπουργείο δημοσιεύει επίσης την έκθεση για τις αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας κάθε Πέμπτη.

Έπειτα, στις 15 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενός βασικού δείκτη του πληθωρισμού και στην πραγματικότητα η τελευταία σχετική μέτρηση που θα έχει στη διάθεσή της η Fed πριν συνεδριάσει στις 28-29 Οκτωβρίου.