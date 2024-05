ΗΠΑ: Τουλάχιστον 9 νεκροί από ανεμοστρόβιλους - Χωρίς ρεύμα μισό εκατ. νοικοκυριά(vid)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις αρχές, από ισχυρούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Τέξας, την Οκλαχόμα και το Αρκάνσας κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς Κυριακή.

Δυνάμεις διάσωσης εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν έρευνες σήμερα για να προσπαθήσουν να να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από ερείπια κτιρίων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Full storm-following loop of the OK-AR supercell last night. Started in western OK and produced numerous tornadoes (potentially very strong, with some fatalities) as it traversed the entire state, and continued to produce tornadoes up until morning. Loop covers the full life… pic.twitter.com/9VlMUcPS37 — wxKobold (@wxKobold) May 26, 2024

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) καταμέτρησε συνολικά 25 ανεμοστρόβιλους χθες Σάββατο.

Βόρεια του Ντάλας στο Τέξας, ένας ανεμοστρόβιλος σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Κουκ, Ρέι Σάπινγκτον.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί», προέβλεψε στο τηλεοπτικό δίκτυο The Weather Channel, κάνοντας λόγο για «τεράστιες ζημιές».

Ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου υπέστη σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα, ενώ δεκάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε ένα πρατήριο καυσίμων για να προστατευτούν. «Πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν εκεί, είπε ο Σάπινγκτον.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική Οκλαχόμα εξαιτίας ενός άλλου ανεμοστρόβιλου, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Northwest Arkansas was hit hard by tornadoes early this morning with downtown Rogers being one of the hard hit areas. Aerial footage shows some of the destructions Shortly after it hit and then after daylight. @weatherdan @4029Darby @ToddYakoubian #arwx #tornado #arkansas pic.twitter.com/AFnhthnkwW — Charles Peek (@CharlesPeekWX) May 26, 2024

Στο βόρειο Αρκάνσας, μια ισχυρή θύελλα σκότωσε δύο ανθρώπους νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στην 108η διοργάνωση του Indianapolis 500, πολύ πιο βόρεια και ανατολικά, με τους διοργανωτές αυτού του θρυλικού αγώνα αυτοκινήτων να ζητούν από τους θεατές να φύγουν από τις εξέδρες.

Insane damage across from Walmart Store #1 in Rogers, Arkansas my home town was hit hard by Tornadoes tonight. Our house took several hits by trees but we are safe. pic.twitter.com/vPfWe7ZbKH — Matt Couch (@RealMattCouch) May 26, 2024

Σχεδόν 500.000 σπίτια ήταν χωρίς ηλεκτροδότηση σήμερα πρωί Κυριακής στο Τέξας, το Μιζούρι, την Οκλαχόμα, το Κάνσας, το Τενεσί και το Αρκάνσας, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Οι προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα.