ΗΠΑ: Τουλάχιστον 2 νεκροί από εκρήξεις σε εργοστάσιο της U.S. Steel στην Πενσυλβάνια

Πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε χαλυβουργείο της U.S. Steel κοντά στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ προκάλεσαν το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, σύμφωνα με την εταιρεία και τις τοπικές αρχές.

Οι εκρήξεις στο Clairton Coke Works - μέρος ενός εκτεταμένου βιομηχανικού συγκροτήματος κατά μήκος του ποταμού Monongahela - έλαβαν χώρα λίγο πριν τις 18:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας). Οι πυροσβέστες πάλεψαν με τις φλόγες και τον πυκνό καπνό που ξεχύθηκε από το εργοστάσιο, το οποίο ανήκει στην U.S. Steel, θυγατρική της Nippon Steel 5401.T.

Αρχικά, δύο άτομα είχαν δηλωθεί αγνοούμενα. Ένα άτομο βρέθηκε και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, δήλωσε ο βοηθός επιθεωρητής της αστυνομίας της κομητείας Allegheny, Βίκτορ Τζόζεφ.

Το άλλο άτομο, που είχε αγνοηθεί, βρέθηκε νεκρό μετά από εκτεταμένες προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, ανέφερε η U.S. Steel.

Δεν υπήρχαν ακόμη πληροφορίες για την πιθανή αιτία της έκρηξης.

Η έρευνα για την έκρηξη θα είναι «μια χρονοβόρα τεχνική έρευνα» είπε ο Τζόζεφ.

Ο Ντέιβιντ Μπουρίτ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της U.S. Steel, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να ανακαλύψει την αιτία.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβανίας, Τζος Σάπιρο, δημοσίευσε στο X ότι υπήρξαν πολλαπλές εκρήξεις στο εργοστάσιο και ότι η διοίκησή του ήταν σε επαφή με τοπικούς αξιωματούχους.

«Η περιοχή είναι ακόμα ενεργή και οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», έγραψε τη στιγμή που ο εργαζόμενος αγνοούνταν.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν ήταν γνωστή, αλλά σύμφωνα με τις ειδήσεις, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε μονάδες εγκαυμάτων νοσοκομείων.

Ο δήμαρχος του Clairton, Ριτς Λατάνζι, δήλωσε ότι ήταν μια φρικτή μέρα για την πόλη, που βρίσκεται περίπου 32 χλμ. νότια του Πίτσμπουργκ, γνωστή από καιρό ως η «χώρα του χάλυβα» της Αμερικής.

Η U.S. Steel παράγει χάλυβα στην περιοχή από τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες η βιομηχανία βρίσκεται σε παρακμή, με αποτέλεσμα το κλείσιμο εργοστασίων και αναδιαρθρώσεις.

Τον Ιούνιο, η Nippon Steel, η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ιαπωνίας, ολοκλήρωσε την εξαγορά της U.S. Steel αξίας 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από 18μηνη προσπάθεια να λάβει την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη συμφωνία, η οποία τέθηκε υπό εξέταση λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Το Clairton Coke Works είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, απασχολώντας περίπου 1.300 εργαζομένους. Λειτουργεί 10 φούρνους οπτάνθρακα, οι οποίοι παράγουν περίπου 4,3 εκατομμύρια τόνους οπτάνθρακα ετησίως.

Ο οπτάνθρακας παράγεται με θέρμανση άνθρακα σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται σε υψικαμίνους ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής χάλυβα.