Τιμ Γουόλς: Αυτός είναι ο νέος «εκλεκτός» της Χάρις για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ

Τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς επέλεξε η Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, όπως ανακοίνωσε η ίδια με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Χ.

Με περηφάνεια σας ανακοινώνω ότι ζήτησα από τον @Tim_Walz να είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός μου.Ως κυβερνήτης, προπονητής, δάσκαλος και βετεράνος, έχει προσφέρει για τις εργαζόμενες οικογένειες όπως η δική του.Είναι υπέροχο να τον έχουμε στην ομάδα. Τώρα ας πιάσουμε δουλειά. Ελάτε μαζί μας.»

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj