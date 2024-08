Μπάιντεν για Γουόλς: Εξαιρετική η απόφαση της Κάμαλα Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις πήρε μια «εξαιρετική απόφαση» επιλέγοντας τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της, δήλωσε σήμερα ο Τζο Μπάιντεν.

Το δίδυμο «θα είναι μια ισχυρή φωνή για τους εργαζόμενους και την αμερικανική μεσαία τάξη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X. «Θα είναι οι ισχυρότεροι υπερασπιστές των ατομικών μας ελευθεριών και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…