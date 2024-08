Οι αντιδράσεις για την επιλογή του Τιμ Γουόλς ως υποψηφίου αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει η επιλογή του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, από την Κάμαλα Χάρις, εν όψει των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, στις 5 Νοεμβρίου.

Κάμαλα Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε, «Ως κυβερνήτης, προπονητής, δάσκαλος και βετεράνος, έχει προσφέρει για εργαζόμενες οικογένειες όπως η δική του. Είναι υπέροχο να τον έχουμε στην ομάδα. Τώρα ας πιάσουμε δουλειά».

Τιμ Γουόλς

«Η αντιπρόεδρος Χάρις μας δείχνει την πολιτική του τι είναι δυνατό. Μου θυμίζει λίγο την πρώτη μέρα του σχολείου», υποστήριξε ο Γουόλς.

Ντόναλντ Τραμπ

«Ο ΤΙΜ ΓΟΥΟΛΣ ΘΑ ΉΤΑΝ Ο ΧΕΙΡΌΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ! Ακόμα χειρότερος και από την επικίνδυνα φιλελεύθερη και διεφθαρμένη Κάμαλα Χάρις - ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΚΟΣ. Θα εξαπολύσει την ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΗ ΓΗ και θα ανοίξει τα σύνορά μας στους χειρότερους εγκληματίες που μπορεί να φανταστεί κανείς. Θα σφραγίσει την ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ της Κάμαλα και θα βάλει φωτιά σε ΤΡΙΣΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τζος Σαπίρο

«Τις επόμενες 90 ημέρες, ανυπομονώ να ταξιδέψω σε όλη την Κοινοπολιτεία για να ενώσω τους πολίτες της Πενσυλβάνια πίσω από τους φίλους μου Κάμαλα Χάρις και Τιμ Γουόλς και να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε ο κυβερνήτης της Πενσυλβανίας, Τζος Σαπίρο.

Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα

Τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Τιμ Γουόλς για τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

«Όπως ακριβώς η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς πιστεύει ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να μας εξυπηρετεί. Όχι μόνο κάποιους από εμάς, αλλά όλους μας» γράφει, μεταξύ άλλων, ο Μπαράκ Ομπάμα και προσθέτει: «Αυτό είναι που τον κάνει εξαιρετικό κυβερνήτη και αυτό είναι που θα τον κάνει ακόμη καλύτερο αντιπρόεδρο. Η Μισέλ και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχείς για τον Τιμ και την Γκουέν, την οικογένειά τους και τη χώρα μας».

Like Vice President Harris, Governor @Tim_Walz believes that government works to serve us. Not just some of us, but all of us. That’s what makes him an outstanding governor, and that’s what will make him an even better vice president. Michelle and I couldn’t be happier for Tim… pic.twitter.com/s0RmVs7bGL