ΗΠΑ: Τι κρίνεται για το πολιτικο μέλλον στις τοπικές εκλογές

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια θα επιλέξουν τους επόμενους κυβερνήτες τους τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν ένα πρώιμο δείκτη της διάθεσης του αμερικανικού εκλογικού σώματος μετά από εννέα μήνες προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανατρέψει τις καθιερωμένες νόρμες

Στις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι, ένας 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής, αντιμετωπίζει τον 67χρονο Άντριου Κουόμο, έναν Δημοκρατικό που κατεβαίνει ως πιο κεντρώος ανεξάρτητος, μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι στις προκριματικές, τέσσερα χρόνια μετά την παραίτησή του από τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης σε δυσμένεια. Η εκστρατεία έχει αποκαλύψει τις γενεαλογικές και ιδεολογικές διαιρέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς αυτό προσπαθεί να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη εικόνα του.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν θα δώσουν στους Δημοκρατικούς νομοθέτες την εξουσία να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη του Κογκρέσου της πολιτείας, επεκτείνοντας την εθνική μάχη για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι κάλπες θα κλείσουν πρώτα στη Βιρτζίνια στις 7 μ.μ. ET (0000 GMT), ακολουθούμενη από το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της Τρίτης το βράδυ.

Οι Δημοκρατικοί θα παρακολουθήσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα της Τρίτης, με το κόμμα να έχει αποκλειστεί από την εξουσία στην Ουάσιγκτον και να αγωνίζεται να βρει συναίνεση για τον καλύτερο τρόπο να αντιταχθεί στον Τραμπ, έναν Ρεπουμπλικανό, και να βρει μια διέξοδο από την πολιτική έρημο.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα του κόμματος, ηγήθηκε συγκεντρώσεων της τελευταίας στιγμής το Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να εκλέξουν τους Δημοκρατικούς για να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε ως την παρανομία του Τραμπ.

Ορισμένοι ψηφοφόροι δήλωσαν ότι είχαν στο μυαλό τους τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του να απελάσει τους παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ και να επιβάλει δαπανηρούς δασμούς στις εισαγωγές ξένων προϊόντων, η νομιμότητα των οποίων εξετάζεται αυτή την εβδομάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν νωρίς στη Βιρτζίνια, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, σε κάθε περίπτωση υπερβαίνοντας κατά πολύ τα συνολικά αποτελέσματα πριν από τέσσερα χρόνια. Στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή της πόλης, καταμετρήθηκαν 735.000 ψήφοι, περισσότερες από τέσσερις φορές περισσότερες από το 2021.

Η κούρσα στο Νιού ΤζέρσεΪ είναι η πιο αμφίρροπη εκστρατεία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Δημοκρατική Μίκι Σέριλ, βουλευτής και πρώην πιλότος του Ναυτικού, έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της, πρώην μέλους της πολιτειακής βουλής και ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης Τζακ Τσιαταρέλι.

Μια σειρά από ψευδείς απειλές για βόμβες που στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων σε επτά κομητείες του Νιου Τζέρσεϊ το πρωί, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτείας.

Στη Βιρτζίνια, η Abigail Spanberger, πρώην δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, διατηρούσε ένα άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι της αναπληρώτριας κυβερνήτη της πολιτείας Winsome Earle-Sears, που ανήκει στο ρεπουμπικανικό κόμμα.

Ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος, αλλά ήταν στο μυαλό των ψηφοφόρων στο Stafford της Βιρτζίνια, όπου η Δημοκρατική Καμάλα Χάρις κέρδισε με διαφορά λιγότερο από ένα σημείο στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

Ο Χουάν Μπενίτεζ, που αυτοχαρακτηρίζεται ανεξάρτητος, ψήφιζε για πρώτη φορά. Υποστήριξε όλους τους Δημοκρατικούς υποψηφίους της Βιρτζίνια λόγω της αντίθεσής του στις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ και στο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, για το οποίο κατηγόρησε τον Τραμπ.

Ο Μπεζίτεζ, ένας 25χρονος διευθυντής εστιατορίου, είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, αλλά λόγω των πρώτων μηνών του Τραμπ στην εξουσία, «είμαι πιο διατεθειμένος να ψηφίσω τους Δημοκρατικούς».

Η Τζένιφερ Μάντον, 47 ετών, δήλωσε ότι ψήφισε τον Τραμπ και τις τρεις φορές που έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία και υποστήριξε τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, αναφέροντας ως σημαντικό ζήτημα τους δασμούς του Τραμπ.

Στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι, ο οποίος πριν από λίγους μήνες ήταν ένας άγνωστος βουλευτής στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, προηγείται με διψήφια διαφορά του Κουόμο, με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση στην τρίτη θέση στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Το μέτρο που θα ψηφιστεί στην Καλιφόρνια, η Πρόταση 50, η οποία θα θεσπίσει ένα νέο χάρτη του Κογκρέσου που υποστηρίζεται από τους Δημοκρατικούς και στοχεύει στην ανατροπή πέντε εδρών των Ρεπουμπλικάνων ως απάντηση σε μια παρόμοια κίνηση του Τέξας, αναμένεται επίσης να περάσει.