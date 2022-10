Θύμα επίθεσης στο σπίτι του ο σύζυγος της Πελόζι

Ο σύζυγος της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων , Νάνσι Πελόζι, δέχθηκε βίαιη επίθεση μετά από εισβολή αγνώστου στο σπίτι του.

Η επίθεση έρχεται δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές κατά τις οποίες αναμένεται να κριθεί ο έλεγχος των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από γραφείο της Πελόζι, ο σύζυγος της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως ενώ ο εισβολέας συνελήφθη.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ο εισβολέας μπήκε στην οικία των Πελόζι στο Σαν Φραντσίσκο και επιτέθηκε άγρια στον κ. Πελόζι. Ο επιτιθέμενος κρατείται και το κίνητρο της επίθεσης του διερευνάται. Ο κύριος Πελόζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπουλαμβάνει εξαιρετική ιατρική φροντίδα και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν ήταν στο Σαν Φραντσίσκο την ώρα της επίθεσης.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

