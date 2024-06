ΗΠΑ: «Θερμικός θόλος» τροφοδοτεί τις μεγάλες πυρκαγιές στα δυτικά και βορειοανατολικά (pics)

Ένα μεγάλο κύμα καύσωνα που τροφοδοτείται από έναν έντονο «θερμικό θόλο» βρίσκεται σε εξέλιξη στις δυτικές και βορειοανατολικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας θερμοκρασίες ρεκόρ σε δεκάδες πόλεις. Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε τμήματα της χώρας, καθώς ο ξηρός αέρας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν μεγάλο μέρος των δυτικών πολιτειών.

Δύο πυρκαγιές που αναπτύσσονται γρήγορα διασχίζουν έναν καταυλισμό στο νότιο Νέο Μεξικό και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Just as firefighters were getting the upper hand on multiple major wildfires burning across California, two new blazes broke out and rapidly spread overnight, authorities said. https://t.co/UumhBs5EmT — ABC News (@ABC) June 18, 2024

Πέντε νέες μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των πυρκαγιών που καίνε στις ΗΠΑ να ανέρχεται σε 29 μεγάλες, ενεργές πυρκαγιές. Όλες τους, εκτός από μία, βρίσκονται στις δυτικές ΗΠΑ και την Αλάσκα. Δέκα πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια και 4 στο Νέο Μεξικό.

The state of New Mexico is engulfed by large-scale wildfires - video from social networks



Almost 8,000 people have already been evacuated from the city of Ruidos.



It is reported that the area of fires is rapidly growing. pic.twitter.com/tkMUzSUFfD — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024

Extreme heat is fueling about 20 large wildfires that have burned more than 100,000 acres in the West so far. Ruidoso New Mexico is being evacuated. Horrible.#ClimateCrisis pic.twitter.com/urYrimJ8iq — Bryan Dawson🇺🇸 (@BryanDawsonUSA) June 18, 2024

Μέχρι στιγμής φέτος, σχεδόν 19.000 πυρκαγιές έχουν κάψει σχεδόν 8.498.398 στρέμματα σε εθνικό επίπεδο, ξεπερνώντας τον 10ετή μέσο όρο των στρεμμάτων που έχουν καεί μέχρι σήμερα, ο οποίος είναι περίπου 5.665.598.

Παράλληλα, δασική πυρκαγιά την Κυριακή στα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες ανάγκασε πάνω από 1.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από δημοφιλή υπαίθρια περιοχή αναψυχής και έχει ήδη κάψει πάνω από 48.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Φωτογραφίες του AP από την Καλιφόρνια

AP Photo Eric Thayer, Noah Berger

Πηγή: CNN