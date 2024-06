Φωτιά ξέσπασε σε γραφεία της Novo Nordisk στην Κοπεγχάγη

Πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε κτίριο της Novo Nordisk στη Δανία, δήλωσε ο φαρμακευτικός κολοσσός στο Reuters. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα το απόγευμα στην οροφή ενός κτιρίου γραφείων που έχει νοικιάσει η Novo Nordisk στο Krogshojvej στο Bagsvaerd», είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το εν λόγω κτίριο δεν είναι τα κεντρικά γραφεία της φαρμακευτικής.

A fire broke out on Tuesday at a Novo Nordisk building in Denmark. "We can confirm that a fire broke out this afternoon in the roof of an office building rented by Novo Nordisk on Krogshojvej in Bagsvaerd," Novo's spokesperson said. https://t.co/bPsES4ki2u