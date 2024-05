Δανία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα γραφεία της Novo Nordisk

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk της Δανίας, στα προάστια της Κοπεγχάγης, τέθηκε υπό έλεγχο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της πρωτεύουσας.

Η φωτιά, που προηγουμένως είχε χαρακτηριστεί «τεραστίων διαστάσεων», έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και για τον λόγο αυτό η πυροσβεστική περιόρισε τις δυνάμεις της στο σημείο στους 30 άνδρες, από 100 αρχικά, είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Μάρτιν Σμιθ.

Οι υπάλληλοι που εργάζονταν στον κτίριο, στο προάστιο Μπάγκσφερντ, στα βόρεια της Κοπεγχάγης, απομακρύνθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Απομένουν μονάχα κάποιες εστίες καπνού», είπε ο Σμιθ. Μπουλντόζες και γερανοί έφτασαν στην περιοχή για να απομακρύνουν τα χαλάσματα.

The headquarters of Novo Nordisk, Europe's largest company, is on fire. This is the second fire in a week



A major fire has broken out in the headquarters building of the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk - the second fire in a week. The fire started outside but then… pic.twitter.com/l8Dzj7lKDw