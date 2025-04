ΗΠΑ: Τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα - Συνελήφθη ένας ύποπτος (vid)

Χάος επικράτησε στο κάμπους του Πανεπιστημίου της Φλόριντα (FSU), καθώς ελεύθερος σκοπευτής άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άτομα, σύμφωνα με το NBC, παρότι δεν έχει ξεκαθαριστεί η σοβαρότητα των τραυματιών.

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, αναφέρει το CNN.

Το Πανεπιστήμο απέστειλε προειδοποίηση καλώντας τους μαθητές να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς αναφέρθηκε ένας σκοπευτής στην περιοχή της φοιτητικής ένωσης.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η αστυνομία ήταν «στο σημείο ή στο δρόμο».

«Κλειδώστε και μείνετε μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα», ανέφερε η προειδοποίηση.

Ένας φοιτητής κατέγραψε βίντεο με μια ομάδα ανθρώπων να τρέχουν μέσα στην κυκλοφορία καθώς οι σειρήνες ακούγονται στο βάθος.

There is a shooting around the student Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h

Ο Γκάρετ Χάρβεϊ, φοιτητής μετεωρολογίας στο FSU, έγραψε ότι οι άνθρωποι έτρεχαν απέναντι από το δρόμο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ταλαχάσι ανταποκρίθηκε στο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του FSU, δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος.

Ο εκπρόσωπος δεν μπόρεσε να μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το αν κάποιος διακομίστηκε από την πανεπιστημιούπολη στο νοσοκομείο.

Active Shooter situation unfolding at the FSU student Union across from EOAS. All FSU Students need to stay indoors and shelter in place! So far as we know the EOAS is safe. @abc27 @WCTV pic.twitter.com/KW77QxUBS9