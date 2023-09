ΗΠΑ: Γυναίκα που διαφήμιζε την «αυστηρή ανατροφή» των παιδιών της συνελήφθη για κακομεταχείριση

Μια Αμερικανίδα πολύτεκνη μητέρα, γνωστή στο διαδίκτυο επειδή διατηρούσε ένα κανάλι στο YouTube, όπου παρουσίασε την καθημερινότητα της οικογένειάς της και την αυστηρή διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της κακομεταχείρισης τους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στην πολιτεία Γιούτα.

Η Ρούμπι Φράνκι και η συνεργάτιδά της Τζόντι Χίλντεμπραντ συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Ίβινς, αφού ένα εξαθλιωμένο, πεινασμένο παιδί ζήτησε τη βοήθεια των γειτόνων.

«Ο ανήλικος ήταν εξαντλημένος και υποσιτισμένος, με ανοιχτές πληγές και έφερε αυτοκόλλητη ταινία γύρω από τα άκρα του. Ζητούσε φαγητό και νερό» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με το BBC, επρόκειτο για τον 12χρονο για της Φράνκι, που το έσκασε από το σπίτι πηδώντας από ένα παράθυρο. Η 10χρονη αδελφή του βρέθηκε από αστυνομικούς «σε παρόμοια κατάσταση υποσιτισμού» μέσα στο σπίτι. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στις δύο γυναίκες ασκήθηκε δίωξη την Παρασκευή για κακομεταχείριση ανηλίκου με επιβαρυντικές περιστάσεις. Παραμένουν και σήμερα υπό κράτηση, σύμφωνα με την τοπική σωφρονιστική υπηρεσία.

One of the children from a family known as ‘8 Passengers’ on YouTube climbed out of a window to ask a neighbor for help. The children were starving and covered in wounds. Ruby Franke has been accused of child abuse for years. Finally someone listened. pic.twitter.com/mDZWalon7w