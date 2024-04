ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Φιλαδέλφεια σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι - Τρεις τραυματίες, 4 συλλήψεις (vids)

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή Παρκσάιντ, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς ο κόσμος γιόρταζε το τέλος του Ραμαζανιού. Τα αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρία άτομα που έχουν πυροβοληθεί, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά τέσσερα άτομα ως ύποπτα για την επίθεση.

Ο αστυνομικός διευθυντής της Φιλαδέλφειας Κέβιν Μπέθελ δήλωσε ότι οι δύο ομάδες ατόμων μέσα στο πάρκο αντάλλαξαν πυρά και έπεσαν περίπου 30 πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή κατάφεραν να συλλάβουν τρεις άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τους τραυματίες.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν γύρω στις 2:40 μ.μ. τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή ανάμεσα στην 47η Οδό και την οδό Τζιράρντ.

(Πηγή χάρτη: 6abc.com)

Αρχικά, το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας δήλωσε στο Fox News Digital, ότι «υπήρξε περιστατικό με πυροβολισμούς», αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες, ενώ στο μεταξύ τέσσερα όπλα ανακτήθηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

🚨#BREAKING: Gunfire erupts during at an Ramadan event with Reports that Numerous people have been shot



📌#Philadelphia | #PA ⁰

Multiple law enforcement and emergency response agencies are currently addressing a reports of a mass shooting at a Ramadan event located in… pic.twitter.com/ckQ4IV5yVt