ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ - Τουλάχιστον ένας νεκρός (pics&vids)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν σε προαστιακή περιοχή κοντά στη Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:25 μ.μ. στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 35 μίλια νοτιοανατολικά της Φιλαδέλφειας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η FAA ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο Enstrom F-28A και ένα ελικόπτερο Enstrom 280C «συγκρούστηκαν στον αέρα» κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον.

Μετά τη σύγκρουση, και τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν στο έδαφος. Το ένα εξ αυτών τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αστυνομίας Χάμοντον.

«Υπάρχει επιβεβαιωμένος ένας νεκρός αυτή τη στιγμή και ένα άτομο μεταφέρθηκε από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης με σοβαρούς, απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς», σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία και οι διασώστες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, ανέφεραν οι Αρχές.

Η FAA δήλωσε ότι ενημερώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών (NTSB) για το ατύχημα και αποστέλλει ομάδα για να το διερευνήσει.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Μπράιαν Σερ είπε ότι βρισκόταν έξω από ένα κοντινό κατάστημα όταν άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει: «Ω Θεέ μου, Ω Θεέ μου».

«Άκουσα έναν μεταλλικό ήχο, αλλά υπήρχαν πολλά οχήματα γύρω, οπότε δεν έδωσα ιδιαίτερη προσοχή», είπε ο Σερ στο ABC News.

Πρόσθεσε ότι όταν κοίταξε προς τον ουρανό, είδε ένα από τα ελικόπτερα «να κατεβαίνει αργά σε περιστροφική κίνηση, σχεδόν σαν να είχε χάσει τον έλεγχο του πηδαλίου και της ουράς».