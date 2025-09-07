ΗΠΑ: Στο στόχαστρο περισσότερες επιχειρήσεις για παραβάσεις του μεταναστευτικού νόμου μετά τη Hyundai

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις για παραβάσεις του μεταναστευτικού νόμου, μετά την έφοδο σε εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια που οδήγησε σε εκατοντάδες συλλήψεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, μιλώντας στο CNN στο πρόγραμμα «State of the Union», ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για τα σύνορα, Τομ Χόμαν, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τον έλεγχο στους χώρους εργασίας.

«Θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις επιβολής στα εργασιακά περιβάλλοντα», είπε ο Χόμαν.

«Κανείς δεν προσλαμβάνει έναν παράνομο μετανάστη από καλή καρδιά. Τους προσλαμβάνουν γιατί μπορούν να τους εκμεταλλευτούν περισσότερο, να τους πληρώσουν λιγότερο και να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό που προσλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες».

Οι αντίπαλοι της επιχείρησης και ορισμένες επιχειρηματικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι βασικοί κλάδοι της αμερικανικής οικονομίας – όπως η γεωργία, τα ξενοδοχεία και η επεξεργασία κρέατος – εξαρτώνται από μετανάστες χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής.

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 άτομα για παραβάσεις μεταναστευτικού νόμου κατά την έφοδο στο εργοστάσιο της Hyundai την Πέμπτη, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν υπήκοοι Νότιας Κορέας.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες είχαν περάσει παράνομα τα σύνορα ή είχαν υπερβεί τη διάρκεια της θεώρησης τους, ενώ άλλος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι πολλοί είχαν θεωρήσεις για τουρισμό ή επαγγελματικά ταξίδια που δεν περιλάμβαναν δικαίωμα εργασίας.

Οι συλλήψεις στη Τζόρτζια ακολούθησαν την αυστηρότερη ρητορική του Τραμπ κατά της παράνομης μετανάστευσης. Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι του προτείνουν ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να στείλει Εθνοφρουρά και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στο Σικάγο για να στοχεύσουν εγκληματικότητα και μετανάστευση.