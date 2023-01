ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης στον άνδρα της Νάνσι Πελόζι

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τον σύζυγο της πρώην προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, Πολ Πελόζι, να δέχεται χτυπήματα με σφυρί, καθώς η αστυνομία έσπευσε να σταματήσει τον δράστη.

Το υλικό από την κάμερα αστυνομικού δόθηκε στη δημοσιότητα μαζί με ένα βίντεο εσωτερικού κυκλώματος που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη, τον Ντέιβιντ Ντεπάπ, 42 ετών, να σπάει ένα τζάμι για να μπει στο σπίτι του ζεύγους στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς και μια κλήση στο 100 από τον ταραγμένο Πολ Πελόζι, ο οποίος μιλούσε στον τηλεφωνητή με τον Ντεπάπ προφανώς δίπλα του.

NOW - Paul Pelosi bodycam video has been released.pic.twitter.com/uy25BoCOgN