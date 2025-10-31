Τέσσερις από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ καλούν το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ώστε να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να πληρωθούν ξανά.

Συγκεκριμένα, οι United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines και Southwest Airlines ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ασκήσουν πίεση στους νομοθέτες, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με το shutdown της κυβέρνησης, το οποίο διαρκεί σχεδόν ένα μήνα.

«Ο πιο γρήγορος τρόπος για να τερματιστεί το shutdown και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι είναι η ψήφιση ενός καθαρού συνεχούς ψηφίσματος (CR)», δήλωσε η American σε ανακοίνωση την Πέμπτη το απόγευμα.

Το σχόλιο της American επαναλήφθηκε από τον CEO της United, Scott Kirby, μετά από συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Τζ'ει ντι Βάνς και τον υπουργό Μεταφορών, Σιν Ντάφι. «Έχουν περάσει 30 ημέρες», δήλωσε ο Κίρμπι. «Πιστεύω επίσης ότι είναι καιρός να ψηφιστεί ένα καθαρό CR».

Από την πλευρά του, ο Βάνς προειδοποίησε για «καταστροφή» αν το shutdown συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές απέρριψαν για 13η φορά την Τετάρτη το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς απαιτούν από τους Ρεπουμπλικάνους να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανανέωση των υγειονομικών επιδομάτων.

Περίπου 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, επειδή θεωρούνται «απαραίτητοι» υπάλληλοι. Αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, δεν έλαβαν τον μισθό τους, γεγονός που προκάλεσε φόβους ότι πολλοί θα σταματήσουν να προσέρχονται στην εργασία τους. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση των καθυστερήσεων, ακυρώσεις πτήσεων και άλλα προβλήματα ασφάλειας στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης δεδομένων αεροπορικών εταιρειών FlightAware, την Πέμπτη αναφέρθηκαν σχεδόν 7.300 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την προϋπάρχουσα έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: 3.500 υπάλληλοι κάτω από τα επιδιωκόμενα επίπεδα στελέχωσης.