Guardian, AFP

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά από διήμερες διαβουλεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, παρά τις καταγγελίες του Κιέβου ότι οι συνομιλίες υπονομεύτηκαν από μπαράζ φονικών επιθέσεων.

Οι τριμερείς συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συνεχιστούν την 1η Φεβρουαρίου, δήλωσε το Σάββατο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι το να συγκεντρωθούν όλοι ήταν ένα μεγάλο βήμα. Αποτελεί επιβεβαίωση ότι, πρώτον, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μέχρι σήμερα στον ουσιαστικό καθορισμό των λεπτομερειών που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα συμπέρασμα».

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «εκκρεμή στοιχεία του προτεινόμενου από τις ΗΠΑ ειρηνευτικού πλαισίου καθώς και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, «το κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου».

Να σημειωθεί ότι και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές λένε ότι η τύχη των εδαφών στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς είναι το κύριο ανεπίλυτο ζήτημα στην αναζήτηση μιας διευθέτησης.

Οι συνομιλίες αποτέλεσαν τη πρώτη γνωστή άμεση επαφή Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στο πλαίσιο σχεδίου που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «συζητήθηκαν πολλά και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές».

Την ίδια ώρα, η Ρωσία δέχθηκε επικρίσεις για επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κίεβο και στο Χάρκοβο - τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας - κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. «Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα ΗΑΕ; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, αυτή ήταν ακόμη μία νύχτα ρωσικής τρομοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αντρίι Σιμπίχα, μετά την τελευταία επίθεση σε κρίσιμες υποδομές.

Με το Κίεβο και άλλες πόλεις να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακοπές στη θέρμανση, την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση ύστερα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν από επιθέσεις που συνεχίστηκαν έως τις πρωινές ώρες.

Στο μεταξύ, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ είχαν τετράωρη συνάντηση στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει των τριμερών συνομιλιών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. «Συναντήθηκαν για περίπου τέσσερις ώρες και, για ακόμη μία φορά, είχαν μια πολύ παραγωγική συζήτηση, εξετάζοντας τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα», ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με τα μέσα ενημέρωσης.

Από ρωσικής πλευράς, ο κυβερνήτης της παραμεθόριας περιοχής Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική» επίθεση στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε στο Telegram ότι κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχείρησαν για την κατάσβεσή τους, ενώ καταρριφθέν drone προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες κοντινού χωριού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του ολοκλήρωσαν την κατάληψη του χωριού Στάριτσα, στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο. Το χωριό βρίσκεται κοντά στη Βοβτσάνσκ, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας–Ρωσίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει εισβολή τον Μάιο του 2024, επιχειρώντας να επεκτείνουν τα εδαφικά τους κέρδη παρά την ουκρανική αντίσταση.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε αργά το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έξι επιθέσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Στάριτσα, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι το χωριό άλλαξε χέρια.

Το ουκρανικό στρατιωτικό ιστολόγιο DeepState δεν έκανε αναφορά στη Στάριτσα σε έκθεσή του την Παρασκευή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην περιοχή της Βοβτσάνσκ».