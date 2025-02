ΗΠΑ: Πέντε τραυματίες από τα πυρά σε αποθήκη στο Οχάιο

Η αστυνομία του Οχάιο απομάκρυνε εργαζομένους από μια αποθήκη στο Νιου Όλμπανι αφού ένοπλος τραυμάτισε χθες, Τρίτη (τοπική ώρα), πέντε ανθρώπους μέσα στην εγκατάσταση, ανακοινώθηκε από τις αρχές της πόλης.

