ΗΠΑ: Ψήφισμα της Γερουσίας περιορίζει την εξουσία του Τραμπ για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Ψήφισμα το οποίο ενέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ θα απαγορεύει στον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος από τη Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στο Καράκας.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι δύο προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων από τη Γερουσία μπλοκαρίστηκαν από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η πρόταση αυτή, αν και κυρίως συμβολική, αποτελεί την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ που το Κογκρέσο προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον πρόεδρο για την εξωτερική πολιτική.

Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν στηρίξει γενικά την επίθεση για την απομάκρυνση του Μαδούρο, ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι η παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, μερικώς ανταγωνιζόμενοι την απειλή του Τραμπ για αόριστη στρατιωτική δέσμευση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τοντ Γιάνγκ, που στήριξε την πρόταση, δήλωσε ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Βενεζουέλα, ακόμα και αν ήταν ακούσια, θα ήταν αντίθετη με τον στόχο του Τραμπ να τερματίσει τις ξένες εμπλοκές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επίκεινται περαιτέρω επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, αλλά ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες εάν η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δε συναινέσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της χώρας «όσον αφορά το πετρέλαιο».

Η αντίδραση Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που ψήφισαν με τους Δημοκρατικούς για να περιορίσουν τις προεδρικές εξουσίες στη χρήση στρατιωτικής δύναμης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως πλήγμα για την εθνική ασφάλεια και την άμυνα των ΗΠΑ.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να ντρέπονται για τους γερουσιαστές που μόλις ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να μας στερήσουν τις εξουσίες μας να πολεμάμε και να υπερασπιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μέρκοφσκι, Ραντ Πωλ, Τζος Χόλι και Τοντ Γιάνγκ δεν πρέπει να εκλεγούν ξανά ποτέ, τονίζοντας ότι αυτή η ψηφοφορία παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοάμυνα της Αμερικής περιορίζοντας την εξουσία του προέδρου ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

«Σε κάθε περίπτωση, και παρά την "ηλιθιότητά" τους, ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι αντισυνταγματικός, παραβιάζοντας πλήρως το Άρθρο II του Συντάγματος, όπως έχουν αποφασίσει πριν από μένα όλοι οι Πρόεδροι και τα υπουργεία Δικαιοσύνης τους. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια πιο σημαντική ψηφοφορία στη Γερουσία σχετικά με αυτό το θέμα» κατέληξε ο Τραμπ.