ΗΠΑ: Προστάτεψαν την πρεσβεία τους στο Ιράκ με όπλο που εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό (vid)

Με ριπές σφαιρών ανιχνευτή ενός πυροβόλου Gatling προστάτεψε τις εγκαταστάσεις της η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, η οποία δέχτηκε ιρανικά πυρά τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το CNN, το βασικό όπλο του συστήματος C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) είναι ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό.

🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι σφαίρες να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Το σύστημα είναι παράγωγο του συστήματος όπλων κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για τα πολεμικά πλοία ενάντια σε εισερχόμενους πυραύλους κρουζ ή επιφανειακούς στόχους που καταφέρνουν να περάσουν τις αμυντικές γραμμές μακρινής εμβέλειας ενός πλοίου.

Το ναυτικό σύστημα έγινε πρωτοσέλιδο το 2024, όταν το αντιτορπιλικό Gravely το χρησιμοποίησε για να καταρρίψει έναν πύραυλο των Χούθι που πλησίασε σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το χερσαίο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί χιλιάδες φορές για την προστασία των αμερικανικών βάσεων επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν από την πρώτη του ανάπτυξη στο Ιράκ το 2004, σύμφωνα με την MDAA.

