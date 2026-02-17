ΗΠΑ: Πέθανε ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον σε ηλικία 84 ετών

Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα κοινωνικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζέσε Τζάκσον σε ηλικία 84 ετών.

Όπως ανέφερε η οικογένειά του, σε ανακοίνωσή της ο Τζέσε Τζάκσον έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειάς του σημείωσαν: «Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης με πνεύμα προσφοράς — όχι μόνο προς την οικογένειά μας, αλλά και προς τους καταπιεσμένους, τους άφωνους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο».

🚨#BREAKING #JESSEJACKSON #CHICAGO

BBC is reporting that Civil Rights Leader Jesse Jackson has died at 84 years old. pic.twitter.com/kK0Vkcgydq — USA Incident Tracker (@incidnt_tracker) February 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, το 2017 ο Τζάκσον είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από Πάρκινσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, λάμβανε θεραπεία για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν δημοσιοποιήσει τη διάγνωση.

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) επισημαίνει ότι, παρότι η νόσος Πάρκινσον δεν αποτελεί άμεση αιτία θανάτου, μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά τον οργανισμό.

Ο 84χρονος Δημοκρατικός αιδεσιμότατος ήταν ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, από την εποχή του 1960 και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.